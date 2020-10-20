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ПОЛИТИКА

Зеленский задал себе три "откровенных вопроса" в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский во время послания в Верховной Раде напомнил украинцам, что ждет их ответов на вопросы всеукраинского опроса, который пройдет 25 октября.

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Зеленский вспомнил о всеукраинском опросе в конце своего выступления в Раде
Зеленский вспомнил о всеукраинском опросе в конце своего выступления в Раде
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время послания в Верховной Раде вспомнил о всеукраинском опросе, который он сам инициировал, и задал себе и ответил на "откровенные вопросы". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"25 октября в Украине пройдут местные выборы. Очень важные. Не для политических партий, а для вас, уважаемые граждане Украины. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, общин. В этот день я задам вам пять вопросов. И буду ждать ваши ответы. Ну а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них сейчас отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да. Слава Украине", – сказал он, завершая выступление.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. В Офисе президента подчеркивали, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий, но нардеп от "Слуги народа" утверждает обратное.

По данным LB.ua, вопросы украинцам, выходящим из участков для голосования, будут задавать волонтеры. Опрос исключает какую-либо агитацию и проводится исключительно добровольно. Избиратель получает анкету, заполняет ее и опускает в специальную коробку.

Теги: Украина, выборы, Донбасс, Владимир Зеленский, местные выборы, голосование, всеукраинский опрос 2020
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