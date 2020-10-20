ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ

Киев будет сотрудничать с Всемирным банком, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ
Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ
Фото: president.gov.ua

Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде, передает корреспондент "ГОРДОН".

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что Украина и дальше будет сотрудничать с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

Теги: Украина, МВФ, экономика, Всемирный банк, ЕБРР, Владимир Зеленский, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из "Крепкого орешка". Видео
Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из "Крепкого орешка". Видео
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
  Freedom to move. Пианист Евгений Хмара выпустил пятый альбом. Аудио
  Freedom to move. Пианист Евгений Хмара выпустил пятый альбом. Аудио
"В порно еще не пробовала?", "Попка персик!", "Какой секс". Каменских показала новое фото голышом
"В порно еще не пробовала?", "Попка персик!", "Какой секс". Каменских показала новое фото голышом
  Мирзоян заявил, что зарабатывает больше жены
  Мирзоян заявил, что зарабатывает больше жены
Психолог Холоденко: Я – лузер. Я обязана это признать
Психолог Холоденко: Я – лузер. Я обязана это признать
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Захотелось рифм". Актриса "Квартал 95" Кравец впервые прочитала свои стихи. Видео
"Захотелось рифм". Актриса "Квартал 95" Кравец впервые прочитала свои стихи. Видео
"Можно ли есть ягоды-фрукты из коктейлей?". Фреймут сняла новое видео о нормах этикета
"Можно ли есть ягоды-фрукты из коктейлей?". Фреймут сняла новое видео о нормах этикета
"Я почти 30 лет ела все, что хотела, когда хотела и сколько хотела". alyona alyona вернулась к тренировкам и обнародовала план похудения
"Я почти 30 лет ела все, что хотела, когда хотела и сколько хотела". alyona alyona вернулась к тренировкам и обнародовала план похудения
"Во всей красе". Модель plus-size Грэм оголилась полностью
"Во всей красе". Модель plus-size Грэм оголилась полностью
Никитюк в день рождения рассказала о лучшем подарке
Никитюк в день рождения рассказала о лучшем подарке
Звезда фильма "Большой Лебовски" Бриджес сообщил, что у него рак
Звезда фильма "Большой Лебовски" Бриджес сообщил, что у него рак
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
Onuka призналась, что считала бедность своим преимуществом
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце
"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS