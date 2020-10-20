Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ

Киев будет сотрудничать с Всемирным банком, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде, передает корреспондент "ГОРДОН".

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что Украина и дальше будет сотрудничать с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".