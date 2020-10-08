"МВФ – это о доверии". Глава Нацбанка подтвердил, что в Фонде обеспокоены антикоррупционной политикой Киева

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко надеется, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы финансирование Международного валютного фонда возобновили до конца года.

Шевченко: Сейчас для нас важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Вопрос получения Украиной второго и третьего траншей Международного фонда очень серьезный, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью ZN.UA, опубликованном 8 октября.

"Со стороны НБУ нет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ. Мы немало сделали. Например, приняли трехлетние планы сокращения "токсичных" кредитов в госбанках на совете финстабильности, и за последние два месяца уровень этих кредитов в госбанках уже существенно сократился. НБУ совместно с Верховной Радой осталось выполнить единственный структурный показатель – внести изменения в закон о банках и банковской деятельности, но и здесь мы уже на финальной стадии выполнения. Дискуссия по проекту бюджета на следующий год продолжается и консенсус будет достигнут", – сказал он.

Шевченко отметил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

"Эти вопросы лежат за пределами мандата НБУ. На самом деле сейчас для нас важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества. МВФ – это не про деньги, это о доверии. И я надеюсь, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось", – добавил он.

Украина присоединилась к МВФ в 1992 году. За годы сотрудничества в целом Киев получил от Фонда $35 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

О риске потери Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом и безвиза с ЕС заявляли евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер 17 сентября в связи с утверждением Верховной Радой кандидатур в комиссию по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.