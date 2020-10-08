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ПОЛИТИКА

Представитель МВФ в Украине призвал соблюдать принципы управления Нацбанком

Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман прокомментировал выговоры, объявленные Советом Нацбанка Украины первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

В МВФ подчеркнули, что принципы управления НБУ доказали свою пользу как для регулятора, так и для экономики Украины
В МВФ подчеркнули, что принципы управления НБУ доказали свою пользу как для регулятора, так и для экономики Украины
Фото: depositphotos.com

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, комментируя объявление выговоров первому заместителю председателя Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу, напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Люнгман отметил, что принципы управления НБУ доказали свою пользу как для регулятора, так и для экономики Украины.

"Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", – отметил глава представительства МВФ.

По мнению Люнгмана, обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться согласно принципам управления Национальным банком.

Совет НБУ объявил выговор Рожковой и Сологубу и выразил недоверие 2 октября. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. Она тоже упоминала комментарий Kyiv Post. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, Сологуб говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, Нацбанк, Дмитрий Сологуб, Екатерина Рожкова, Виталий Шапран, Йоста Люнгман
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