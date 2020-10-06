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ПОЛИТИКА

В совете НБУ признали, что выговор Рожковой и Сологубу связан с их комментариями в СМИ

Первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова и заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб озвучивали информацию, которая содержится в документах для служебного пользования, "которые не могут быть обсуждены публично", заявил член совета НБУ Виталий Шапран.

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Шапран: Может, фаза поиска диалога перешла в довольно острую ситуацию, но это далеко от той позорной практики, которая у нас была в прошлом
Шапран: Может, фаза поиска диалога перешла в довольно острую ситуацию, но это далеко от той позорной практики, которая у нас была в прошлом
Фото: bank.gov.ua

Решение совета Национального банка Украины объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю председателя Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу связано с их комментариями в СМИ, заявил член совета Виталий Шапран в комментарии "Радіо Свобода".

Рожкова и Сологуб озвучивали информацию из документов для служебного пользования, "которые не могут быть обсуждены публично", утверждает Шапран.

"В интервью "Интерфакс-[Украина]" Дмитрий Сологуб оценивает доверие от МВФ к Украине как "нулевое". Я считаю, что это не так, поскольку общаюсь постоянно с представителями Фонда. По крайней мере, до последней пятницы, до 2 октября, у МВФ не было вопросов относительно кадровых изменений в Национальном банке. И вообще, к Нацбанку было очень мало вопросов. Программа задерживалась из-за того, что затянули с принятием бюджета. Конечно, кредиторы в такой ответственный период хотят смотреть основной финансовый документ страны, который принимается, это логично с их стороны. И есть много вопросов документального обеспечения, в частности в коррупционном блоке, но именно к НБУ никаких вопросов не было", – отметил он.

Шафран повторил свои слова о том, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба.

"Мы выразили свою позицию как граждане, как члены совета, что мы им сейчас не доверяем. Но если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем. Может, фаза поиска диалога перешла в довольно острую ситуацию, но это далеко от той позорной практики, которая у нас была в прошлом", – резюмировал он.

Совет НБУ утвердил Рожкову первым замглавы в июне 2018 года. Сологуб получил должность замглавы Нацбанка в марте 2015 года.

Совет НБУ объявил им обоим выговор и выразил недоверие 2 октября. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов от труде". По данным "Интерфакс-Украина", глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал за это решение.

Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими".

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Решение принималось "ночью нагло топором". То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон", – заявила она.

Теги: СМИ, Украина, МВФ, НБУ, Нацбанк, Дмитрий Сологуб, Екатерина Рожкова, Виталий Шапран, интервью, Кирилл Шевченко
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