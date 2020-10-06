"В лихих 90-х просто "встретили" бы в подъезде". Член совета НБУ Шапран назвал выговор Рожковой и Сологуб "педагогическим"

Первому заместителю председателя Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу объявили выговор 2 октября. Члена совета Национального банка Украины Виталий Шапран, комментируя это решение совета, заявил, что в 90-х годах "некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде", как экс-главу НБУ Вадима Гетьмана, которого убили в 1998 году.

Шапран: Я в восторге от значительного прогресса, которой сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом Фото: Виталий Шапран / Facebook

Член совета Национального банка Украины Виталий Шапран считает "воспитательным" решение совета объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю председателя Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

"Ни один закон в Украине не запрещает совету НБУ выразить доверие или недоверие членам правления, тем более, что именно совет НБУ назначает и увольняет членов правления по представлению главы НБУ, и оценивает работу правления в отдельных сегментах работы НБУ. Председатель НБУ [Кирилл Шевченко] на заседании 02 октября не направлял представление на увольнение госпожи Рожковой и господина Сологуба, а совет НБУ не рассматривал вопрос об отставке одного из членов правления. По моему мнению, решения совета НБУ 02 октября 2020 года носили сугубо воспитательный (педагогический) характер", – написал он в Facebook.

Шапран уверяет, что на решения совета НБУ не влияет никто из бизнесменов. Если бы на них "хотя бы на 10% влиял кто-то из олигархов, просто уже уволили бы всех старых членов правления и набрали новых", заявил член совета.

"А так я в восторге от значительного прогресса, которой сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. В лихих 90-х некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина [экс-главу НБУ Вадима] Гетьмана). Во времена [президентов] Виктора Андреевича (а затем и Федоровича) их бы просто уволили в лучших рейдерских традициях, а потом бы они годами обновлялись через суды", – отметил Шапран.

В наше время с членами правления НБУ ведут себя "более толерантно и педагогически, надеясь на перемены", добавил он.

"Так, надеюсь, лет через 10–15 мы доживем и до лучших европейских стандартов, когда при смене команды "несогласные" уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри", – подытожил член совета НБУ.

Совет НБУ утвердил Рожкову первым замглавы в июне 2018 года. Сологуб получил должность замглавы Нацбанка в марте 2015 года.

Совет НБУ объявил им обоим выговор и выразил недоверие 2 октября. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов от труде".

Гетьмана, который в 1992–1993 годах возглавлял НБУ, убили в 1998-м.