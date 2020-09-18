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ПОЛИТИКА

Глава НБУ заявил послам G7, что независимости регулятора ничто не угрожает

Послы G7 подчеркивали, что Нацбанк Украины должен оставаться независимым. Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о невозможности регулятора быть кому-то подконтрольным.

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Шевченко: Все важные решения принимаются коллегиально
Шевченко: Все важные решения принимаются коллегиально
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко 18 сентября в Facebook заверил послов стран G7 в независимости регулятора.

"Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине заявили, что наша страна "должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости Национального банка". Я очень уважаю взгляды и предостережения уважаемых послов и должен заверить всех вас, что независимости НБУ ничего не угрожает", – написал он.

Глава НБУ отметил равноудаленность регулятора от всех ветвей власти "для принятия профессиональных взвешенных решений в монетарной и макропруденциальной политиках".

"Сегодня нам никто не может диктовать, какой устанавливать курс гривны или учетную ставку. Сегодня подконтрольность НБУ кому-либо просто невозможна. Все важные решения принимаются коллегиально после всестороннего обсуждения их влияния как на банковскую систему в частности, так и на экономику в целом", – объяснил Шевченко.

https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO/posts/2667352573515101

Обращение послов "Большой семерки" было опубликовано 16 сентября. Дипломаты заявили о важности независимости НБУ и антикоррупционных органов Украины.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

Теги: НБУ, независимость, Нацбанк, дипломаты, послы, Кирилл Шевченко
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