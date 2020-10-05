Совет Нацбанка Украины выразил недоверие двум заместителям главы НБУ

Первому заместителю главы Нацбанка Украины Екатерине Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу совет регулятора решил объявить выговор и выразить им недоверие.

2 октября на заседании совета Национального банка Украины (НБУ) объявлен выговор и выражено недоверие первому заместителю председателя Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Об этом 5 октября проинформировал сайт регулятора.

Такие решения приняты "за нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ (Кодекса законов о труде. – "ГОРДОН") Украины".

На заседании совет НБУ рассмотрел также результаты деятельности и проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях Нацбанка за первое полугодие 2020 года и проект госбюджета на 2021 год.

"Совет констатировал, что критических нарушений, которые могли бы негативно повлиять на выполнение основных функций НБУ, не обнаружено. Также отсутствуют существенные недостатки, которые ставят под сомнение достоверность и целостность финансовой отчетности... По результатам внутреннего аудита оценку внутреннего контроля "недостаточно" дано четырем (или 7%) объектам аудита", – рассказали в НБУ.

Совет НБУ утвердил Рожкову первым замглавы в июне 2018 года.

Сологуб получил должность замглавы Нацбанка в марте 2015 года.