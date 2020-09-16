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ПОЛИТИКА

Рада ввела в совет НБУ экс-совладельца "Укргазбанка" Горбаля

За назначение бывшего совладельца "Укргазбанка" и экс-нардепа от Партии регионов Василия Горбаля членом совета Национального банка Украины в Верховной Раде отдали 249 голосов.

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Голосование за кандидатуру Горбаля проходило без обсуждения
Голосование за кандидатуру Горбаля проходило без обсуждения
Фото: Василий Горбаль / Facebook

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла в целом проект постановления №4077 об изменении в составе совета Национального банка Украины, которым ввела в совет бывшего совладельца "Укргазбанка" и экс-нардепа от Партии регионов Василия Горбаля, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Как рассказал в парламенте глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, комитет провел конкурс на замещение одного из членов совета, срок полномочия которого истекает. 

"Было подано четыре кандидата. Мы общались со всеми тремя и выбрали на комитете подавляющим большинством голосов – только трое воздержались – Горбаля Василия Михайловича. Почему я лично голосовал за него? Потому что это человек, которого уважают в банковской сфере и которому доверяют банкиры", – сказал Гетманцев, отметив, что Горбаль "всю свою жизнь" проработал в банковской сфере. 

Комитет рекомендовал Раде назначить Горбаля в совет НБУ, уточнил Гетманцев. 

Голосование за кандидатуру Горбаля прошло без обсуждения. "За" было 249 нардепов, "против" – 15, воздержались – 46. Еще 40 депутатов не голосовали. 

Горбаль родился в 1971 году во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при КНУ имени Тараса Шевченко. Кандидат юридических наук. С 2002 года является почетным президентом "Укргазбанка". Был членом совета НБУ с 2003-го по 2005 год и с 2007 года по 2014-й. Весной 2010 года был назначен председателем Львовской облгосадминистрации, в декабре 2010-го уволен с этой должности.

Горбаль был народным депутатом в Раде IV–VI созывов, последних два – от Партии регионов, возглавлял киевское городское отделение партии.

Теги: Верховная Рада, НБУ, Василий Горбаль, Укргазбанк, заседание
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