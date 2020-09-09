Парламентский комитет поддержал кандидатуру Горбаля на должность члена совета Нацбанка Украины

Экс-председатель Львовской ОГА, бывший нардеп от Партии регионов Василий Горбаль в третий раз может стать членом совета Национального банка Украины.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал кандидатуру экс-народного депутата от Партии регионов, бывшего главу Львовской облгосадминистрации Василия Горбаля на должность члена Совета Нацбанка Украины. Об этом 9 сентября в Facebook написала народный депутат от "Батьківщини" Алена Шкрум.

"За кандидату проголосовали 24 члена комитета, в том числе и я. Три депутата воздержались. Дальше – голосование в зале Верховной Рады", – написала Шкрум.

Горбаль родился в 1971 году во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при КНУ имени Тараса Шевченко. Кандидат юридических наук. С 2002 года является почетным президентом "Укргазбанка". В этом же году стал членом Партии регионов и членом фракции "Регионы Украины" в ВР. Весной 2010 года был назначен председателем Львовской облгосадминистрации, в декабре 2010-го уволен с этой должности.

Горбаль был членом совета НБУ с 2003-го по 2005 год и с 2007 года по 2014-й.