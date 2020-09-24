ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украине надо постараться получить транш от МВФ до конца года – замглавы НБУ

Задержку очередного транша Международного валютного фонда по программе stand-by заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб связывает с отставкой в июле экс-главы регулятора Якова Смолия.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сологуб: Скорее всего, транш МВФ будет привязан к принятию бюджета
Сологуб: Скорее всего, транш МВФ будет привязан к принятию бюджета
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Возможность получить от Межународного валютного фонда до конца 2020 года два транша по программе stand-by утрачена, надо стараться получить один, считает замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. Об этом он заявил 24 сентября в интервью "Интерфакс-Украина".

"То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать, это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре", – подчеркнул Сологуб.

По его словам, Нацбанк предлагал правительству Украины формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/$1. Сологуб добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенному в программе с МВФ, и вызывает сомнения возможность его финансирования.

Замглавы НБУ считает, что задержка с международным финансированием связана со сменой главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку в июле этого года.

"Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически с нуля. И, как показывает практика, на это уходит примерно шесть – девять месяцев. Причем во время этих шести – девяти месяцев должен быть clean track record", – почеркнул Сологуб.

Он также отметил, что остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Представитель МВФ Джерри Райс заявил в июне, что Фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. 

Украина планирует к концу года получить от Международного валютного фонда еще $1,4 млрд кредита, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре.

Аналитики международной инвестиционной структуры Morgan Stanley считают маловероятным получение Украиной транша МВФ в размере $0,7 млрд до конца текущего года, поскольку "накопилось много нерешенных вопросов".

Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Теги: МВФ, Нацбанк, Дмитрий Сологуб, Яков Смолий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Волочкова рассказала о 15-летней дочери: У нее уже самостоятельная взрослая жизнь
Волочкова рассказала о 15-летней дочери: У нее уже самостоятельная взрослая жизнь
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
  Экс-участник шоу "Голос страны" на "1+1" Винницкий презентует в Киеве сборник стихов
  Экс-участник шоу "Голос страны" на "1+1" Винницкий презентует в Киеве сборник стихов
Многодетная мать Подкопаева рассказала о причинах конфликтов между старшими детьми
Многодетная мать Подкопаева рассказала о причинах конфликтов между старшими детьми
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом
Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом
О 100-летнем британском волонтере Томе Муре снимут кино
О 100-летнем британском волонтере Томе Муре снимут кино
"Она сама себя узнает?", "Как кукольный персонаж". В Instagram обсуждают лицо Пугачевой
"Она сама себя узнает?", "Как кукольный персонаж". В Instagram обсуждают лицо Пугачевой
Alyosha сняла на видео семейную прогулку
Alyosha сняла на видео семейную прогулку
Невеста Остапчука призналась, что они забавляются с секс-игрушками
Невеста Остапчука призналась, что они забавляются с секс-игрушками
  Ефросинина: Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с "какулиной" на голове
  Ефросинина: Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с "какулиной" на голове
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS