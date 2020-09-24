Украине надо постараться получить транш от МВФ до конца года – замглавы НБУ

Задержку очередного транша Международного валютного фонда по программе stand-by заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб связывает с отставкой в июле экс-главы регулятора Якова Смолия.

Возможность получить от Межународного валютного фонда до конца 2020 года два транша по программе stand-by утрачена, надо стараться получить один, считает замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. Об этом он заявил 24 сентября в интервью "Интерфакс-Украина".

"То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать, это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре", – подчеркнул Сологуб.

По его словам, Нацбанк предлагал правительству Украины формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/$1. Сологуб добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенному в программе с МВФ, и вызывает сомнения возможность его финансирования.

Замглавы НБУ считает, что задержка с международным финансированием связана со сменой главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку в июле этого года.

"Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически с нуля. И, как показывает практика, на это уходит примерно шесть – девять месяцев. Причем во время этих шести – девяти месяцев должен быть clean track record", – почеркнул Сологуб.

Он также отметил, что остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.