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Суд обязал Нацбанк Украины выплатить 129 млн грн "Радикал Банку"

В 2019 году Верховный Суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка Украины и отменил решения судов низших инстанций, которыми были удовлетворены иски Промышленной инновационной компании, которая владеет 71% акций "Радикал Банка", и решено взыскать с НБУ 128,9 млн грн возмещения имущественного ущерба.

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В 2015 году Нацбанк Украины принял решение об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных
В 2015 году Нацбанк Украины принял решение об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных
Фото: Depositphotos.com

Северный апелляционный хозсуд постановлением от 8 сентября отказался удовлетворить апелляционную жалобу Нацбанка Украины и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым был удовлетворен иск ООО "Промышленная инновационная компания" к НБУ и решено взыскать с ответчика 128 млн 900 тыс. грн. Об этом сообщает Finbalance 22 сентября.

По информации издания, дело рассматривается в судах по второму кругу. В 2019 году Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск Промышленной инновационной компании, которая владеет 71% акций "Радикал Банка", и решено взыскать с НБУ 128,9 млн грн возмещения имущественного ущерба.

Ущерб, по мнению истца, был нанесен компании-акционеру банка вследствие лишения корпоративных прав из-за принятия Нацбанком в 2015 году решения об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных. Тогда суд кассационной инстанции отправил это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Finbalance отмечает, что 11 августа Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить ходатайство НБУ о назначении экспертизы в этом деле. Свое ходатайство Нацбанк мотивировал законом о банках, который был принят в мае 2020 года по настоянию Международного валютного фонда. НБУ отмечал, что соответствующим законом установлен особый порядок возмещения вреда, причиненного в случае отмены в судебном порядке решения НБУ о выводе с рынка банков.

"Северный апелляционный хозсуд отметил, что соответствующий закон устанавливает "особенности определения размера ущерба, причем "реальный ущерб определяет именно как стоимость акций банка на день принятия решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных", – пишет Finbalance.

Издание отмечает, что "Радикал Банк" неофициально связывали с представителями "семьи" экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным НБУ, на 11 июня 2015 года бенефициарами ООО "Промышленная инновационная компания" были Максим Шпак и Анри Веремийченко. По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц на 1 января 2020 года, вкладчикам "Радикал Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 138 млн 400 тыс. грн (81,1% запланированных выплат).

Теги: Виктор Янукович, Украина, НБУ, Нацбанк, Апелляционный суд, Радикал Банк
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