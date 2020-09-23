Нацбанк Украины предложил докапитализировать "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн

Для докапитализации "Укрэксимбанка" Министерство финансов Украины выпустит облигации внутреннего государственного займа на 6,8 млрд грн сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

В августе руководство банка вело переговоры с правительством Украины и НБУ о докапитализации на сумму около 10 млрд грн Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины принял решение о докапитализации "Укрэксимбанка". Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко 23 сентября во время заседания правительства, информирует "Интерфакс-Украина".

"По предложению Нацбанка Украины необходимый размер дополнительного капитала для "Укрэксимбанка" по результатам диагностического обследования составляет 6,8 млрд грн", – сказал Марченко.

По его словам, с этой целью Минфину поручается выпустить облигации внутреннего госзайма на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

Марченко добавил, что проект решения вносится Минфином с учетом рекомендаций и предложений экспортно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков.

По данным "Интерфакс-Украина", в августе руководство банка вело переговоры с правительством Украины и НБУ о докапитализации на сумму около 10 млрд грн.

"[Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений] Мецгер подчеркивал, что докапитализация необходима банку из-за убытка, возникшего на фоне формирования резервов по кейсам, уточняя, что история некоторых из них достигает 10–12 лет", – отмечает агентство.

"Укрэксимбанк" является одним из трех государственных банков Украины наряду с "Ощадбанком", "ПриватБанком".