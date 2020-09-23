Украине будет трудно получить транш МВФ до конца года – анализ Morgan Stanley

Аналитики "Morgan Stanley" считают, что Украине будет трудно получить транш от Международного валютного фонда в размере $0,7 млрд, поскольку текущая программа уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра.

Аналитики международной инвестиционной структуры "Morgan Stanley" считают маловероятным получение Украиной транша Международного валютного фонда (МВФ) в размере $0,7 млрд до конца текущего года, поскольку "накопилось много нерешенных вопросов". Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 23 сентября со ссылкой на информацию аналитиков.

Специалисты считают, что планы Кабинета Vинистров Украины профинансировать большую часть дефицита государственного бюджета 2021 года в размере 208 млрд грн за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) слишком завышены. Это, по мнению аналитиков, подтолкнет Украину к сотрудничеству с МВФ.

"Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн, что гораздо выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 млрд грн", – отмечается в исследовании банка.

При этом срок обращения этих облигаций сильно упал, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает сокращаться. Morgan Stanley напомнил, что данная ситуация типична для Украины.

"Пять предыдущих программ с Фондом были профинансированы лишь на 40%, тогда как нынешняя Stand by на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд) – уже на 42%", – сказано в сообщении.

Такая ситуация повышает важность официального внешнего финансирования Украины, однако текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра, заявили аналитики.

"С учетом количества текущих нерешенных вопросов в сотрудничестве с МВФ получение даже одного транша на $0,7 млрд грн в этом году выглядит трудным", – пояснили в структуре.

Новую программу сотрудничества с Украиной Stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.