Шмыгаль предложил МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме

Новый директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провели видеопереговоры.

Шмыгаль: Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена Фото: ЕРА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21 сентября провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером, на которой обсудил формат миссии МВФ в условиях ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

"Глава правительства сообщил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением относительно начала работы в онлайн-режиме миссии в Украине", – говорится в сообщении.

Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов президента и правительства Украины.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль также пригласил Каммера посетить Украину после снятия карантинных ограничений.

Во время видеопереговоров также присутствовали министр финансов Украины Сергей Марченко и председатель Национального банка Кирилл Шевченко, добавили в пресс-службе.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Представитель МВФ Джерри Райс заявил в июне, что Фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. Райс говорил, что нынешняя программа нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Украина планирует к концу года получить от Международного валютного фонда еще $1,4 млрд кредита, заявил Марченко в сентябре.