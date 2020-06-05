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Министр финансов заверил, что в меморандуме МВФ не предусмотрено повышение пенсионного возраста

Международный валютный фонд рекомендует Украине не делать льготных пенсий для судей и прокуроров, отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Марченко отметил, что в меморандуме с МВФ упоминается приватизация, но нет конкретных предприятий
Марченко отметил, что в меморандуме с МВФ упоминается приватизация, но нет конкретных предприятий
Фото: depositphotos.com

Меморандум Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста. Об этом в эфире "1+1" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он отметил, что по поводу пенсионной реформы МВФ рекомендует Украине не делать исключений в плане пенсий, а также не делать льготных пенсий для судей и прокуроров.

"Там [созданы] определенные предохранители относительно возможности раскачивания пенсионной системы. И больше никаких там рисков. О повышении пенсионного возраста речь не идет. Категорически не идет", – подчеркнул Марченко.

Что касается введения рыночной цены на газ и отопление для населения, это, по его словам, совсем не так.

"Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тыс. грн. На рынке фактическая цена – 2 275 грн. Это цена мая. То есть цена будет снижена. Согласно этим условиям, на отопительный сезон цена будет снижена", – рассказал чиновник.

По поводу продолжения пенсионной, медицинской, образовательной реформ он ответил, что реформы в указанных последних двух отраслях предусматриваются.

"Вопрос – что укладывается в этот формат. Переход на новые модели финансирования – это нормальный подход. Я не вижу там проблемы", – сказал он.

Отдельно он отметил, что реформа налоговой системы предполагает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, государственной таможенной службе.

Марченко также добавил, что в меморандуме упоминается приватизация, но там речь не идет о конкретных предприятиях, например, Одесском припортовом заводе, "Центрэнерго" или "Электротяжмаше".

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. Планируется, что 9 июня совет директоров Фонда рассмотрит заявку Украины на предоставление финансирования в рамках программы. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить до $3,5 млрд, а общий объем программы составляет $5 млрд.

Официально меморандум о сотрудничестве Украины и МВФ пока не опубликован. По сообщениям СМИ, для получения траншей Киев должен будет выполнить еще ряд условий – так называемых структурных маяков, которые можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

Подробнее об этом – в материале издания "ГОРДОН": "Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ

Теги: Украина, газ, МВФ, пенсии, транш, Сергей Марченко
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