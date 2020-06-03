Украинский Кабмин смягчил карантин, МВФ объявил дату рассмотрения заявки Украины. Главное за день

Еще меньше ограничений
С 5 июня в Украине будет разрешен прием посетителей в помещениях кафе и ресторанов, возобновляется внутреннее авиасообщение, такое решение принял Кабинет Министров. Также правительство разрешило лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции и сняло еще ряд карантинных ограничений.
Показатель смертности
Летальность от COVID-19 в Украине за месяц выросла с 2,5% до 3%, сообщили в Минздраве.
Кандидаты в Кабмин
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления на назначение новых членов правительства.
Дело Гладковского
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили расследование в отношении бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Его с двумя соучастниками подозревают в нанесении ущерба государству на сумму 17,44 млн грн.
В Крыму арестовали украинца
"Киевский районный суд" Симферополя арестовал на два месяца украинского военнослужащего Евгения Добринского, которого 30 мая задержала ФСБ России на админгранице с оккупированным Крымом.
МВФ и Украина
Совет директоров Международного валютного фонда сообщил, что 9 июня рассмотрит заявку Украины на предоставление финансирования в рамках программы stand-by.
Лукашенко отставил правительство
Президент Беларуси Александр Лукашенко за два месяца до выборов главы государства отправил в отставку правительство страны, имен новых министров он не назвал.