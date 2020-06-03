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Украинский Кабмин смягчил карантин, МВФ объявил дату рассмотрения заявки Украины. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 3 июня.

Ключевые новости среды
Ключевые новости среды
Фото: depositphotos.com

Еще меньше ограничений

С 5 июня в Украине будет разрешен прием посетителей в помещениях кафе и ресторанов, возобновляется внутреннее авиасообщение, такое решение принял Кабинет Министров. Также правительство разрешило лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции и сняло еще ряд карантинных ограничений.

Показатель смертности

Летальность от COVID-19 в Украине за месяц выросла с 2,5% до 3%, сообщили в Минздраве.

Кандидаты в Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления на назначение новых членов правительства.

  • на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов – Романа Абрамовского;
  • министра культуры и информационной политики – Александра Ткаченко;
  • вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Ольгу Стефанишину.

Дело Гладковского

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили расследование в отношении бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Его с двумя соучастниками подозревают в нанесении ущерба государству на сумму 17,44 млн грн.

В Крыму арестовали украинца

"Киевский районный суд" Симферополя арестовал на два месяца украинского военнослужащего Евгения Добринского, которого 30 мая задержала ФСБ России на админгранице с оккупированным Крымом.

МВФ и Украина

Совет директоров Международного валютного фонда сообщил, что 9 июня рассмотрит заявку Украины на предоставление финансирования в рамках программы stand-by.

Лукашенко отставил правительство

Президент Беларуси Александр Лукашенко за два месяца до выборов главы государства отправил в отставку правительство страны, имен новых министров он не назвал.

Теги: Крым, Симферополь, Беларусь, Кабинет Министров, Александр Лукашенко, МВФ, смертность, Олег Гладковский, НАБУ, Минздрав, САП, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, Евгений Добринский
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