Украинский Кабмин смягчил карантин, МВФ объявил дату рассмотрения заявки Украины. Главное за день

Еще меньше ограничений

С 5 июня в Украине будет разрешен прием посетителей в помещениях кафе и ресторанов, возобновляется внутреннее авиасообщение, такое решение принял Кабинет Министров. Также правительство разрешило лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции и сняло еще ряд карантинных ограничений.

Показатель смертности

Летальность от COVID-19 в Украине за месяц выросла с 2,5% до 3%, сообщили в Минздраве.

Кандидаты в Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления на назначение новых членов правительства.

на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов – Романа Абрамовского;

министра культуры и информационной политики – Александра Ткаченко;

вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Ольгу Стефанишину.

Дело Гладковского

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили расследование в отношении бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Его с двумя соучастниками подозревают в нанесении ущерба государству на сумму 17,44 млн грн.

В Крыму арестовали украинца

"Киевский районный суд" Симферополя арестовал на два месяца украинского военнослужащего Евгения Добринского, которого 30 мая задержала ФСБ России на админгранице с оккупированным Крымом.

МВФ и Украина

Совет директоров Международного валютного фонда сообщил, что 9 июня рассмотрит заявку Украины на предоставление финансирования в рамках программы stand-by.

Лукашенко отставил правительство

Президент Беларуси Александр Лукашенко за два месяца до выборов главы государства отправил в отставку правительство страны, имен новых министров он не назвал.