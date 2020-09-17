Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ – Гончаренко

Парламентарии из "пула" бизнесмена Игоря Коломойского уже не впервые атакуют министра финансов Сергея Марченко, заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский пытается сорвать договоренности с Международным валютным фондом, чтобы усилить давление на государство, заявил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"План простой и продиктован инстинктом самосохранения: изоляция Украины от международных союзников является для Коломойского единственным способом избежать уголовной ответственности", – написал политик.

Он объяснил, что именно поэтому внимание бизнесмена сейчас обращено на Министерство финансов – так как именно через него происходят контакты с МВФ.

"Недавно министр финансов Сергей Марченко в очередной раз высказался за продолжение сотрудничества с крупнейшим международным донором страны. Это сразу вызвало бурную активность в парламентском лобби Коломойского, которое сегодня подало проект постановления ВР об увольнении Марченко с должности министра", – утверждает нардеп.

Депутаты из "пула Коломойского" уже не впервые атакуют Марченко, заявил Гончаренко.

"Это регулярно делают Александр Дубинский, Ольга Смаглюк-Василевская и другие. Интересно, что практически всегда эти выпады совпадают с заявлениями Марченко о событиях вокруг "ПриватБанка". Таким образом, фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется. Проблема только в том, что заложником в этой битве оказалась вся Украина", – написал народный депутат.

По информации "Главкома", причиной попытки сместить Марченко депутаты называют якобы недополучение госбюджетом минимум 2,7 млрд грн за так называемые "скрутки" с НДС.

"Однако в кулуарах Рады объясняют, что некоторые нардепы требуют сместить Марченко из-за того, что он отказывается брать на должности рекомендованных людей "по звонку", – пишет издание.