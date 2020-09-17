ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ – Гончаренко

Парламентарии из "пула" бизнесмена Игоря Коломойского уже не впервые атакуют министра финансов Сергея Марченко, заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алексей Гончаренко: Фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется
Алексей Гончаренко: Фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский пытается сорвать договоренности с Международным валютным фондом, чтобы усилить давление на государство, заявил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"План простой и продиктован инстинктом самосохранения: изоляция Украины от международных союзников является для Коломойского единственным способом избежать уголовной ответственности", – написал политик. 

Он объяснил, что именно поэтому внимание бизнесмена сейчас обращено на Министерство финансов – так как именно через него происходят контакты с МВФ.

"Недавно министр финансов Сергей Марченко в очередной раз высказался за продолжение сотрудничества с крупнейшим международным донором страны. Это сразу вызвало бурную активность в парламентском лобби Коломойского, которое сегодня подало проект постановления ВР об увольнении Марченко с должности министра", – утверждает нардеп.

Депутаты из "пула Коломойского" уже не впервые атакуют Марченко, заявил Гончаренко.

"Это регулярно делают Александр Дубинский, Ольга Смаглюк-Василевская и другие. Интересно, что практически всегда эти выпады совпадают с заявлениями Марченко о событиях вокруг "ПриватБанка". Таким образом, фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется. Проблема только в том, что заложником в этой битве оказалась вся Украина", – написал народный депутат.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/3452630171442862

По информации "Главкома", причиной попытки сместить Марченко депутаты называют якобы недополучение госбюджетом минимум 2,7 млрд грн за так называемые "скрутки" с НДС.

"Однако в кулуарах Рады объясняют, что некоторые нардепы требуют сместить Марченко из-за того, что он отказывается брать на должности рекомендованных людей "по звонку", – пишет издание. 

Теги: МВФ, Игорь Коломойский, Министерство финансов, Алексей Гончаренко, увольнение, Сергей Марченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Бэнкси лишился прав на одну из своих знаменитых работ
Бэнкси лишился прав на одну из своих знаменитых работ
"Пішов ти!" Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском языке. Видео
"Пішов ти!" Сэмюэл Л. Джексон выругался на украинском языке. Видео
"Переживем и эту неприятность". Ефремов высказался о своем заключении
"Переживем и эту неприятность". Ефремов высказался о своем заключении
36-летний Гончарук рассказал, почему остается холостяком
36-летний Гончарук рассказал, почему остается холостяком
"Очень похожа на бабушку". Тоня Матвиенко показала свою старшую дочь
"Очень похожа на бабушку". Тоня Матвиенко показала свою старшую дочь
Могилевская анонсировала работу над новым треком
Могилевская анонсировала работу над новым треком
Победительница "Холостяка 10" Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой
Победительница "Холостяка 10" Ульянова показала шпагат, стоя вниз головой
Водонаева обнародовала видео с матерью
Водонаева обнародовала видео с матерью
  "Не останавливайтесь". Каминская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец с Дикусаром на "Танцах со звездами"
  "Не останавливайтесь". Каминская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец с Дикусаром на "Танцах со звездами"
Остапчук показал, как невеста делает ему уколы
Остапчук показал, как невеста делает ему уколы
  "Pornhub", "Позор", "Такое тело не стыдно показывать". Тина Кароль оголилась полностью
  "Pornhub", "Позор", "Такое тело не стыдно показывать". Тина Кароль оголилась полностью
"Отныне и навсегда я – мама". Молодая жена Петросяна спустя полгода рассказала о пополнении в семье
"Отныне и навсегда я – мама". Молодая жена Петросяна спустя полгода рассказала о пополнении в семье
Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире телешоу
Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире телешоу
Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк: Килограммы слетают один за другим
Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк: Килограммы слетают один за другим
"Вышло то, что вышло". Ефремов написал письмо из СИЗО
"Вышло то, что вышло". Ефремов написал письмо из СИЗО
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS