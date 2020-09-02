Коломойский хочет ввести пошлины, чтобы монополизировать рынок дизельного топлива – "Авто Евро Сила"

Председатель общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошенко заявил, что группа "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского добивается введения пошлин на импорт дизельного топлива, чтобы монополизировать рынок нефтепродуктов и повысить цены.

Бизнесмен Игорь Коломойский и его группа "Приват" добиваются введения пошлин на импорт дизельного топлива, чтобы монополизировать рынок нефтепродуктов и повысить цены, заявил 2 сентября на митинге под Верховной Радой глава общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошенко, пишет Politeka.

"Вы знаете, что владельцем такой истории является олигарх Коломойский. Сегодня он хочет сделать полную империю, он хочет абсолютно завладеть нефтяным рынком. На сегодняшний день "Укртатнафта" не способна обеспечить всю страну топливом. То есть, соответственно, начнется дефицит. Только начнется дефицит – автоматически поползут цены вверх", – сказал он.

Ярошенко убежден, что в Кабмине идет подковерная игра, чтобы ввести дополнительные ограничения на импорт. Он считает, что предыдущие попытки "Укртатнафти" были отклонены благодаря активной позиции гражданского общества.

В начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России. Это уже вторая с начала этого года попытка "Укртатнафти" добиться введения пошлин.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.

В январе компания также обратилась с просьбой к межведомственной комиссии по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.