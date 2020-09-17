Коломойский любит потроллить Зеленского – советник Ермака

12 сентября "1+1" показал интервью с Машей Фокиной, внучкой первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, в котором она рассказала, что дед получил должность благодаря ее знакомству с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Советник Ермака Михаил Подоляк объяснил, что владелец "1+1" Игорь Коломойский "любит потроллить" президента Владимира Зеленского.

Владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский "любит потроллить" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 17 сентября в эфире Радио НВ заявил советник главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Так он прокомментировал выход на "1+1" интервью с Машей Фокиной, внучкой первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина, в котором она рассказала, что родственник получил должность благодаря ее знакомству с Ермаком.

"[Коломойский] не играет против [Зеленского], просто иногда любит потроллить в рамках какого-то своего понимания мироустройства и так далее... В этом нет политики, двойного смысла, какой-то истории реального назначения Фокина в ТКГ. В этом нет ничего, кроме, собственно, маленького "желтого", скандального фрагментарного интервью", – сказал Подоляк.

Он назвал неправдивым утверждение Фокиной, что Фокин был назначен благодаря ее личному знакомству с главой ОП.

"Предложение возглавить ТКГ получил [глава делегации, первый президент Украины] Леонид Макарович Кравчук, а он уже предложил некоторых людей, которых он хочет видеть в составе этой группы, потому что ему будет с ними комфортно", – объяснил советник Ермака.

31 июля Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Фокина как человека, который хорошо знает Донбасс.

3 августа Ермак представил Фокина членам делегации. 18 августа 87-летний экс-премьер стал первым заместителем Кравчука.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса. Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Ермак отмечал, что некоторые высказывания Фокина не отражают официальной позиции Украины.

После критики Фокин сказал, что, "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".