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"Решение принимали "ночью нагло топором". Рожкова предположила, что поводом для выговора стало ее и Сологуба общение со СМИ

Решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю председателя Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу совет НБУ принимал в закрытом режиме и без заслушивания сторон. Об этом заявила Рожкова.

Рожкова: Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила
Рожкова: Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в Facebook предположила, что поводом для решения объявить выговор и выразить недоверие ей и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу стало их общение с журналистами.

"Чем именно мы с Дмитрием Сологубом могли огорчить совет Национального банка, за что получили выговор и недоверие? [...] Это наши с Дмитрием коммуникации. Однако не уверена, это причина или скорее повод. Дело в том, что мы дали комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке", – написала она.

Рожкова уточнила, что речь идет о статье, опубликованной KyivPost 24 сентября, в которой она и Сологуб говорили о независимости регулятора.

"Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором". То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон", – отметила она.

Рожкова процитировала заявление члена совета НБУ Виталия Шапрана, который, комментируя решение о выговоре, сказал, что в восторге от прогресса, который сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. "В лихих 90-х некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома", написал он и вспомнил об убийстве экс-главы НБУ Вадима Гетьмана. В наше время с членами правления регулятора ведут себя "более толерантно и педагогически", добавил Шапран.

"Учитывая количество угроз, которые я получаю, слова этого защитника кодекса этики работника НБУ могут быть трактованы неоднозначно", – подчеркнула Рожкова.

Она добавила, что считает решение совета НБУ "победой прошлого над будущим": "Тревожный сигнал для независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла".

https://www.facebook.com/ekrozhkova/posts/4613745465365190

В комментариях под ее постом Шапрана спросили, действительно ли он считает заказное убийство "лучшим ответом на интервью членов правления".

"Конечно же нет, это искажение фактов и вырванный из контекста кусок текста об историческом контексте развития корпоративного управления. Я как раз наоборот восхищался его эволюцией", – ответил Шапран.

Совет НБУ утвердил Рожкову первым замглавы в июне 2018 года. Сологуб получил должность замглавы Нацбанка в марте 2015 года.

Совет НБУ объявил им обоим выговор и выразил недоверие 2 октября. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов от труде". По данным "Интерфакс-Украина", глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал за это решение.

Гетьмана, который в 1992–1993 годах возглавлял НБУ, убили в 1998-м. Его нашли мертвым в лифте собственного дома.

Теги: СМИ, НБУ, цензура, угрозы, Дмитрий Сологуб, Екатерина Рожкова, Виталий Шапран, интервью, KyivPost, Кирилл Шевченко
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