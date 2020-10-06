"Смотрится дико". Замглавы НБУ Сологуб отреагировал на получение выговора

Заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что интервью, в котором он говорил о потере Украиной возможности получить два транша от Международного валютного фонда до конца года, не понравилось "многим во властных кабинетах".

Заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в Twitter назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и первому зампредседателя НБУ Екатерине Рожковой.

"Прозрачность является одной из пяти ценностей НБУ. Именно за это мы получили престижную награду в 2019 году. Поэтому смотрится дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации, даже если интервью "Интерфакс-[Украина]" и комментарий Kyiv Post не понравились многим во властных кабинетах", – написал он.

Прозорість є однією з п’яти цінностей @NBUkraine Саме за це ми отримали престижну нагороду у 2019 році. Тому виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації навіть якщо інтерв’ю @interfaxua та коментар @KyivPost не сподобались багатьом у владних кабінетах pic.twitter.com/rWN5XWJENO — Dmytro Sologub (@DmytroSologub) October 6, 2020

В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, Сологуб, кроме прочего, говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Сологуб получил должность замглавы Нацбанка в марте 2015 года. Рожкову первым замглавы регулятора утвердили в июне 2018 года.

Совет НБУ объявил им обоим выговор и выразил недоверие 2 октября. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов от труде". По данным "Интерфакс-Украина", глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. Она тоже упоминала комментарий Kyiv Post. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.