Глава Минфина Украины заявил, что не рассматривает сценарий, при котором страна не получит транш МВФ

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко отметил, что власти страны планируют отказаться от финансирования МВФ в 2023 году.

Марченко: Мы выполняем все взятые на себя обязательства Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не рассматривает сценарий, при котором страна не получит транш Международного валютного фонда. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Минфина.

"У нас с МВФ партнерские взаимоотношения. В конкретном жизненном цикле страны, а это 2020–2021 год, нам такой партнер, как МВФ, нужен. В то же время в стратегии деятельности Министерства финансов мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году", – отметил министр.

Он подчеркнул, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства в рамках сотрудничества с Фондом.

"На данном этапе у нас идут консультации с МВФ. На днях был разговор премьера с директором Европейского департамента. Нам нужно пройти стадию обсуждения бюджета по конкретным параметрам. Речь не идет о каких-то требованиях, мы просто объясняем, почему мы заложили именно такой рост или такие расходы. Мы должны быть честными партнерами. Репутация очень важна. Если мы взяли на себя обязательства, то должны их соблюдать… Мы выполняем все взятые на себя обязательства. Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ", – сказал Марченко.

По его словам, снижение дефицита бюджета – это приоритетная задача в среднесрочной перспективе. В 2023 году Минфин планирует снизить его до 3% ВВП.

Украина присоединилась к МВФ в 1992 году. За годы сотрудничества в целом Киев получил от Фонда $35 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.