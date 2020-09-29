Почти половина украинцев считает сотрудничество с МВФ внешним управлением страной – опрос

38% украинцев считают, что сотрудничество с Международным валютным фондом дает Украине необходимую экономическую помощь, говорится в совместном исследовании Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Наиболее благосклонно к сотрудничеству Украины с МВФ относится молодежь 18–29 лет Фото: depositphotos.com

45% украинцев уверены, что из-за сотрудничества с Международным валютным фондом Украина оказалась под внешним управлением. Об это свидетельствует социологическое исследование, проведенное в августе Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, опубликованные 29 сентября.

В то же время 38% опрошенных считают, что такое сотрудничество дает государству необходимую экономическую помощь. 17% опрошенных затруднились с ответом, или не согласны с обоими вариантами.

Тезис о внешнем управлении разделяют 26% на западе страны, 40% в центре, 62% – на юге, 61% – на востоке. Тезис о помощи от МВФ поддерживают 58% опрошенных на западе, 43% – в центре, по 21% – на юге и на востоке.

Наиболее благосклонно к МВФ относится молодежь 18–29 лет, а наиболее критически – респонденты 60 лет и старше.

Исследование проводилось с 14-го по 19 августа методом интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.