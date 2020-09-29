Почти половина украинцев считает сотрудничество с МВФ внешним управлением страной – опрос

45% украинцев уверены, что из-за сотрудничества с Международным валютным фондом Украина оказалась под внешним управлением. Об это свидетельствует социологическое исследование, проведенное в августе Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, опубликованные 29 сентября.
В то же время 38% опрошенных считают, что такое сотрудничество дает государству необходимую экономическую помощь. 17% опрошенных затруднились с ответом, или не согласны с обоими вариантами.
Тезис о внешнем управлении разделяют 26% на западе страны, 40% в центре, 62% – на юге, 61% – на востоке. Тезис о помощи от МВФ поддерживают 58% опрошенных на западе, 43% – в центре, по 21% – на юге и на востоке.
Наиболее благосклонно к МВФ относится молодежь 18–29 лет, а наиболее критически – респонденты 60 лет и старше.
Исследование проводилось с 14-го по 19 августа методом интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.
Представитель МВФ Джерри Райс заявлял в июне, что Фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. Однако 24 сентября замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что возможность получить от МВФ до конца 2020 года два транша по программе stand-by утрачена.