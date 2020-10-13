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"Будет вегетарианское меню". Марченко спрогнозировал ситуацию в Украине, если МВФ откажет в транше

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что даже если Украина останется без транша Международного валютного фонда, повышение пенсий и зарплат состоится, так как международные кредиты тратятся не на текущие проблемы.

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Марченко заверил, что сокращений бюджета на оборону, медицину и образование не будет
Марченко заверил, что сокращений бюджета на оборону, медицину и образование не будет
Фото: mof.gov.ua

В случае, если Международный валютный фонд откажется предоставлять Украине новый транш финансовой помощи, Украине придется урезать расходы на развитие. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью ThePage, опубликованном 12 октября.

"Есть разные меню. Есть меню с беконом, со вторым блюдом и с десертом. Это называется "одно меню". А есть меню вегетарианское. Вот будет вегетарианское [если Украина не получит транш]. Оно будет нормальное – можно прожить, но, возможно, не сможем себе позволить какие-то определенные вещи", – отметил он.

Министр подчеркнул, что даже если Украина останется без транша, повышение пенсий и зарплат состоится, так как международные кредиты тратятся не на текущие проблемы. Оставшись без средств МВФ, Украине придется сократить расходы на развитие – средства, которые идут на финансовое обеспечение научной, инвестиционной и инновационной деятельности.

"Прежде всего, к сожалению, это расходы развития. Думаю, что это не будет касаться обороны и безопасности государства. Конечно, не порежут образование и медицину, к тому же, в период коронакризиса", – отметил он.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики". Марченко подтвердил, что задержка с новым траншем вызвана вопросам МВФ к работе антикоррупционных органов в Украине, а также к ограничениям заработной платы чиновников.

Теги: Украина, МВФ, Министерство финансов, транш, Сергей Марченко
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