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Гончарук: Украина за 30 лет независимости ни разу не выполнила программу МВФ. Ни разу!

Украина не может рассчитывать на дешевые кредиты от международных организаций, поскольку не выполняет взятые на себя обязательства, уверен бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Что надо делать, чтобы доверие восстанавливалась? Да адекватно себя вести! Просто следовать тому, что ты подписал. Все
Гончарук: Что надо делать, чтобы доверие восстанавливалась? Да адекватно себя вести! Просто следовать тому, что ты подписал. Все
Фото: Олексій Гончарук / Facebook

Власти Украины теряют кредит доверия международных партнеров, в частности Международного валютного фонда, поскольку не выполняют взятые на себя обязательства. Об этом в интервью "Голосу Америки", которое вышло 7 октября, заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Что надо делать, чтобы доверие восстанавливалось? Да адекватно себя вести! Просто следовать тому, что ты подписал. Все", – сказал он.

По словам Гончарука, под документом стоят подписи президента, премьера, главы Нацбанка Украины и министра финансов.

"И там нет никакого космоса, там все в интересах украинских граждан. Читать и выполнять. И все! Украина за 30 лет независимости ни разу не выполнила программу МВФ. Ни разу! Почему мы живем так, как мы живем? Поэтому постоянно берем на себя какие-то обязательства, а потом их не выполняем. А потом удивляемся, почему у нас кредиты под 30%. Ну конечно, если ты постоянно, хронически сам берешь обязательства, а потом от них отказываешься и еще пытаешься врать, то на что ты можешь рассчитывать? На тебя нельзя положиться, с тобой нельзя иметь дело. И это самая большая проблема, которая была у абсолютно всех наших старых политиков, и это болезнь, которой сейчас, к сожалению, болеет команда президента", – сказал политик.

Украина присоединилась к МВФ в 1992 году. За годы сотрудничества в целом Киев получил от Фонда $35 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

Теги: Украина, МВФ, Алексей Гончарук
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