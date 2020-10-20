Зеленский: Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность

Украина строит армию, которая сможет защитить страну на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Лица, которые в 2014 году решили не препятствовать российской оккупации Крыма, должны нести за это ответственность. Об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем стало понятно. Вопрос не в мести. А в справедливости. Обществу нужны ответы", – подчеркнул глава государства.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.