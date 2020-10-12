Яценюк: Язык Путина что-то проварнякал об отсутствии проблемы Крыма

Бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк заявил, что Украина вернет Крым при жизни действующего руководства России либо при следующем. Однако, по его словам, Украина не будет подписывать "никаких пактов" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Яценюк: Мы вернем Крым. Если не при жизни этого руководства России, то точно при следующем Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк 12 октября на своей странице в Facebook заявил, что военная агрессия России против Украины является международным преступлением, и отметил, что Украина вернет Крым.

"Язык [президента РФ Владимира] Путина что-то проварнякал об отсутствии проблемы Крыма и приложении усилий России в помощи Украине решить проблему юго-востока. Голос Украины обязан немедленно заявить: Крым является территорией Украинского государства", – заявил Яценюк.

Он отметил, что РФ судят в Европейском суде по правам человека и других международных судах за незаконную аннексию суверенной территории Украины.

"Мы вернем Крым. Если не при жизни этого руководства России, то точно при следующем. А это произойдет. Это не проблема юго-востока, это русская военная агрессия против Украины. Что является международным преступлением", – сообщил бывший премьер-министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру заявлял, что верит в мирное соглашение с Путиным, которое вернет Украине все территории, включая Крым.

Яценюк отметил, что Украина не будет подписывать "никаких пактов Зеленского – Путина".

По его словам, вывод российских войск и наемников и контроль над украинской границей – это предпосылка решения проблемы, которую создали Россия и персонально Путин.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы Крыма не существует и она не может существовать в отношениях РФ с другими странами.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.