ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Яценюк: Язык Путина что-то проварнякал об отсутствии проблемы Крыма

Бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк заявил, что Украина вернет Крым при жизни действующего руководства России либо при следующем. Однако, по его словам, Украина не будет подписывать "никаких пактов" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яценюк: Мы вернем Крым. Если не при жизни этого руководства России, то точно при следующем
Яценюк: Мы вернем Крым. Если не при жизни этого руководства России, то точно при следующем
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк 12 октября на своей странице в Facebook заявил, что военная агрессия России против Украины является международным преступлением, и отметил, что Украина вернет Крым.

"Язык [президента РФ Владимира] Путина что-то проварнякал об отсутствии проблемы Крыма и приложении усилий России в помощи Украине решить проблему юго-востока. Голос Украины обязан немедленно заявить: Крым является территорией Украинского государства", – заявил Яценюк.

Он отметил, что РФ судят в Европейском суде по правам человека и других международных судах за незаконную аннексию  суверенной территории Украины.

"Мы вернем Крым. Если не при жизни этого руководства России, то точно при следующем. А это произойдет. Это не проблема юго-востока, это русская военная агрессия против Украины. Что является международным преступлением", – сообщил бывший премьер-министр. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру заявлял, что верит в мирное соглашение с Путиным, которое вернет Украине все территории, включая Крым.

Яценюк отметил, что Украина не будет подписывать "никаких пактов Зеленского – Путина".

По его словам, вывод российских войск и наемников и контроль над украинской границей – это предпосылка решения проблемы, которую создали Россия и персонально Путин.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/1924770247677101

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы Крыма не существует и она не может существовать в отношениях РФ с другими странами.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Крым, Украина, Дмитрий Песков, агрессия, боевики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Костромичева заразилась коронавирусом
Костромичева заразилась коронавирусом
Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой
Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой
Ротару анонсировала премьеру новой песни
Ротару анонсировала премьеру новой песни
Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото
Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото
Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото
Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото
Гадот сыграет царицу Клеопатру
Гадот сыграет царицу Клеопатру
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Умерла звезда бондианы Нолан
Умерла звезда бондианы Нолан
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS