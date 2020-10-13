Вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании Кремля – МИД Украины

Все преступления российской оккупационной власти в аннексированном РФ Крыму надлежащим образом документируются и фиксируются, Россия понесет за них ответственность, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Вопрос Крыма будет оставаться открытым до тех пор, пока он не вернется в состав Украины – в статус, который у него было до февраля 2014 года Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 13 октября отреагировал на слова спикера президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил об "отсутствии проблемы Крыма". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля. Для остального мира и для самих россиян, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма будет оставаться открытым до тех пор, пока он не вернется в состав Украины – в статус, который у него был до февраля 2014 года. Все преступления, которые совершает российская оккупационная администрация в Крыму, надлежащим образом документируются, фиксируются. Безусловно, придет время, когда все они добавятся к делу и Россия понесет за них ответственность", – сказал Кулеба.

Он отметил, что оккупанты запланировали отправку незаконно призванных на "службу" в Черноморский флот РФ и войска Южного военного округа РФ на 14 октября, когда отмечают День защитника Украины.

"Во-первых, военнослужащие именно этого округа задействуются для осуществления агрессии против нашего государства. Очевидно, тут прямая связь. Во-вторых, очень четко хочу отметить, что призыв в Крыму – это военное преступление, прямо запрещенное международным гуманитарным правом. Эта незаконная призывная кампания уже 12-я. То есть Российской Федерацией совершено в оккупированном Крыму уже 12 военных преступлений по незаконному призову в свои вооруженные силы. Это демонстрирует, что российская агрессия продолжается", – подчеркнул министр.

По данным МИД, за время оккупации Крыма РФ незаконно призвала в армию уже 25 тыс. человек.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.