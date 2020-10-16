В водохранилищах Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15% – СМИ

В осенне-зимний сезон в Крыму будут подавать воду один-два раза в неделю, сообщила "Новая газета".

В главных водохранилищах Крыма и Севастополя осталось только 9,8 млн м³ воды. Об этом 15 октября сообщает "Новая газета".

По информации издания, из 64,2 млн м³ воды в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, для использования осталось только 9,8 млн м³. То есть 15%. Межгорное водохранилище пересохло, качать из него воду для населения невозможно.

Летом садовые товарищества, где живут десятки тысяч человек, получали воду с перебоями. В осенне-зимний сезон подавать ее будут один-два раза в неделю, сообщили журналисты.

Пресс-служба так называемого городского правительства заявляла, что воды хватит еще на 81 день.

По данным оккупационных властей, запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду большая часть города, составляют 16,8 млн м³ воды. При этом 7 млн м³ – это "неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя".

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.