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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды. Ее хватит на 81 день

Запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду большая часть Севастополя, составляют 16,8 млн м³ воды.

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Ограничения по подаче воды в дома пока не вводятся
Ограничения по подаче воды в дома пока не вводятся
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Об этом 13 октября заявила пресс-служба так называемого городского правительства, сообщает "Крым.Реалии".

"В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении.

Оккупанты отметили, что до конца года "серьезных осадков не ожидается", а воды хватит на 81 день.

По данным оккупационных властей, запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду большая часть города, составляют 16,8 млн м³ воды. При этом 7 млн м³ – это "неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя".

Ограничения по подаче воды в дома пока не вводятся, говорится в сообщении.

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

Теги: Россия, Крым, Севастополь, оккупация, дефицит, водоснабжение, аннексия, осадки
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