Пытки, безнаказанность, депортация. Гутерриш опубликовал доклад о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму

Генеральный секретарь ООН Антониу Гетурриш подготовил для Генеральной Ассамблеи организации 20-страничный доклад "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". Документ опубликован (.pdf) 8 октября на сайте ООН.
В докладе, который является уже третьим по Крыму, подчеркивается, что оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине.
Отчет охватывает период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека перечислила в Facebook проблемы, о которых упоминает Гутерриш:
В миссии ООН по правам человека отметили, что доклад генсека готовился по их материалах мониторинга и документирования нарушений международного гуманитарного права и международного права по правам человека в Крыму.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.