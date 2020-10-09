Пытки, безнаказанность, депортация. Гутерриш опубликовал доклад о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму

Доклад генсека ООН Антониу Гутерриша о нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму охватывает период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

Крым был оккупирован в 2014 году Фото: krymr.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гетурриш подготовил для Генеральной Ассамблеи организации 20-страничный доклад "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". Документ опубликован (.pdf) 8 октября на сайте ООН.

В докладе, который является уже третьим по Крыму, подчеркивается, что оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине.

Отчет охватывает период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека перечислила в Facebook проблемы, о которых упоминает Гутерриш:

пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников ФСБ России и других правоохранительных органов в Крыму без привлечения к ответственности вероятных виновных лиц;

безнаказанность виновных лиц, причастных к 43 случаям насильственных исчезновений;

неэффективная бесплатная правовая помощь обвиняемым по уголовным делам;

неудовлетворительные условия содержания и ограниченный доступ к медицинским услугам в местах содержания под стражей;

вмешательства в профессиональную деятельность журналистов;

вмешательство местных органов власти в право на проведение мирных собраний в Крыму;

снос частных домов крымских татар без компенсации владельцам;

принудительные перемещения и депортации из Крыма, а также перемещение гражданских лиц из Российской Федерации в Крым.

В миссии ООН по правам человека отметили, что доклад генсека готовился по их материалах мониторинга и документирования нарушений международного гуманитарного права и международного права по правам человека в Крыму.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.