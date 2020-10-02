После задержаний в Крыму по делу "Свидетелей Иеговы" украинская прокуратура открыла уголовное производство

Обыски и задержания оккупантами в Крыму по делу о "Свидетелях Иеговы" прокуратура АРК и Севастополя квалифицировала как нарушение неприкосновенности жилья и незаконное лишение свободы.

Оккупанты задержали в Крыму пять человек по делу "Свидетелей Иеговы" Фото: pixabay.com

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя открыла уголовное производство, связанное с действием оккупантов относительно членов религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом прокуратура проинформировала 2 октября в Facebook.

"Начато уголовное производство по факту проведения 1 октября 2020 года силовиками государства-оккупанта ряда незаконных обысков в помещениях возможных участников религиозной организации "Свидетели Иеговы" в городе Севастополе и последующего задержания пятерых человек", – говорится в сообщении.

Производства открыты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

"С начала оккупации полуострова деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Крыму была незаконно запрещена, ее сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям", – объяснили в прокуратуре Крыма и Севастополя.

"Крым.Реалии" сообщали, что с 6.00 четверга, 1 октября, российские силовики вторглись в дома верующих по трем адресам в Севастополе. "Ґрати" уведомили об обысках по девяти адресам и задержании пяти человек для проведения следственных мероприятий в рамках уголовного дела, связанного со "Свидетелями Иеговы".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.