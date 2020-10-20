Интервью Гордона с Никоновым. Где и когда смотреть

Интервью Дмитрия Гордона с украинским бизнесменом, основателем строительной компании KAN Development, советником мэра Киева Виталия Кличко Игорем Никоновым выйдет в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинским бизнесменом, основателем строительной компании KAN Development, советником мэра Киева Виталия Кличко Игорем Никоновым.

Как сообщил журналист изданию "ГОРДОН", программу записали 12 октября. Ее трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Никонов говорил о том, как пришел в бизнес и как заработал первый миллион, о "лихих 90-х" и рэкете, о жизни в США, своих автомобилях, кризисе и любви к деньгам, о рынке недвижимости и влиянии пандемии коронавируса на него, о мечте построить 100-этажный небоскреб в Киеве, о Кличке и президенте Украины Владимире Зеленском, а также о национальной идее Украины, жене и 10 детях.

"Я не хочу [возвращаться] ни в какую политику, честно говорю. И это вообще не мое кино. Потому что я хочу созидать... Но когда создастся какая-то ситуация, я готов помочь стране своей, потому что мои дети тут, их много. Понимаешь, у нас нет ни одной экономической партии. Все партии одного лидера, которые флюгируют из одного в другое. Ты мог когда-нибудь подумать, что Партия регионов [в которой было много бизнесменов] будет против продажи земли? Ну вообще представь себе этот бред! Ну как так? "Власть за что? За продажу [земли]. Значит, мы будем против. Власть против – значит, мы будем за". Все! Вот все политиканство в нашем государстве", – сказал бизнесмен.

Никонов родился в 1964 году в Ташкенте (Узбекистан) в семье военнослужащего. В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения).

В 1999 году Никонов уехал жить в США, но спустя год вернулся в Украину.

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве. Среди реализованных проектов компании – ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы "Комфорт Таун", Diamond Hill и другие.

С 2014 года является советником Кличко. В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

Никонов входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ, его состояние эксперты оценивают в $90 млн.