Зеленский анонсировал презентацию стратегии экономического развития Украины до 2030 года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие две недели Кабинет Министров представит результаты аудита государства.

Зеленский: Все кризисы проходят, пройдет и этот. Мы выйдем из него сильнее Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября во время своего послания Верховной Раде анонсировал презентацию стратегии экономического развития страны до 2030 года, передает корреспондент "ГОРДОН".

Глава государства сообщил, что в ближайшие две недели Кабмин Украины представит результаты аудита государства.

"Все кризисы проходят, пройдет и этот. Мы выйдем из него сильнее… Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Наконец. Уже сегодня ясно, что надо уменьшить государственную долю в экономике, развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен и нам нужны проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают налоги и создают новые рабочие места", – подчеркнул президент.

По его мнению, страна должна иметь четкое видение путей своего развития.

"Также вопрос введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации. Хватит уже бесконечных дискуссий на эту тему. Пришло время поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать. Поэтому я поручаю правительству учесть эти и другие важные направления. И, самое главное, Украине нужна полноценная стратегия развития – не на два–три–пять лет. Хватит мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года… Поэтому вместе с результатами аудита нашего государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года", – сказал Зеленский.

14 августа состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями более 50 украинских компаний, во время которой обсудили вопрос разработки национальной экономической стратегии на 10 лет. В дискуссии также приняли участие представители Офиса президента и Национального банка.

По данным пресс-службы Кабмина, на основании инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, реализация которых, как планируется, стартует в 2021 году.

"Национальная экономическая стратегия 2030" – это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины. Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих двигателей. Именно эта идеология лежит в основе для разработки стратегии", – сказал Шмыгаль.