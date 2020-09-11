Богдан: Мир невозможен, рост экономики невозможен, Зеленскому осталась только одна дверь – конституционная реформа. И тогда он может выйти победителем

Богдан: Если Зеленский проведет конституционную реформу, это может быть последняя дверь, в которую он выйдет победителем Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что глава государства Владимир Зеленский должен провести конституционную реформу. Об этом Богдан сказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Богдан считает, что теоретически Зеленский может уйти, но если будет "победителем".

"Вот он что-то должен сделать, после чего он может уйти... Я знаю его характер, поверь мне... Он верит в то, что он принесет мир. Уже невозможно. Он хочет принести какой-то финансово-экономический рост. Он думает, что это будет его дверь. Это уже невозможно. Это потеряно. Просто не стоит тратить силы и энергию на то, что ты уже потерял. Осталась последняя дверь: это изменение конституционного устройства страны, которое принесет в страну покой и порядок. Это парламентская республика и децентрализация: когда регионы сами определяются, как им жить. В хорошем смысле. Единая армия, единый государственный язык, единая внешняя политика... Если он это сделает, это может быть последняя дверь, в которую он выйдет победителем. Все ему будут аплодировать, и будут у нас появляться улицы Владимира Зеленского", – сказал Богдан.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Богдан был руководителем Администрации Президента, затем Офиса президента с мая 2019 года по февраль 2020-го.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube



