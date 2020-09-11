Богдан: Окружение президента все время хотело кого-то назначить, а я мешал

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что конфликтов с Владимиром Зеленским у него не было, но были конфликты с окружением главы государства.

Богдан подчеркнул, что до сих пор не знает причин своего увольнения из офиса.

"Да у меня не было с ним [президентом Зеленским] конфликта. Почему уволили? Я до сих пор не знаю, Дима. Честно тебе говорю: не знаю. Смотри, для меня это – скинуть кайданы. Для чего это ему было, я не понимаю. Смотри: он уходил от проблемы. Он не решал проблемы. У него вообще очень плохое качество президента: он не решает проблемы – он их откладывает", – сказал Богдан.

На уточняющий вопрос, что стало проблемой, он ответил – взаимоотношения с окружением президента, которому Богдан, по его словам, мешал провести сомнительные кадровые решения.

"Не я был его проблемой. Его окружение не могло получить желаемого. Поэтому всячески старалось сплести какую-то интригу. И он вместо того, чтобы разобраться и вникнуть, кто прав, а кто не прав, – он сделал так, что его окружение осталось все довольно. Почему все окружение объединилось в борьбе против меня? Они все время хотели кого-то назначить, что-то сделать. А я мешал. Я не то что мешал – я еще и за ухо выволакивал и рассказывал, где кто кому..." – подчеркнул Богдан.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Андрей Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.

В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" Зеленский назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо... Мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело", – сказал Зеленский, добавив, что с Богданом сейчас не общается.

После интервью Гордону следователи Государственного бюро расследований вызвали Богдана на допрос для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов. В ведомстве подчеркнули, что экс-главу Офиса президента вызывают в качестве свидетеля.

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