Богдан: Я правоохранителям говорил: "Если вы поставите мне прослушку, наружку... Делайте что хотите. Если я украду – арестовывайте"

Богдан – правоохранителям: Мы все санкционируем. Мы не будем останавливать, даже если вы работаете по нам Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Андрей Богдан, когда был главой Офиса президента, говорил правоохранителям арестовывать его, если будут на то причины. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, комментируя появление в Telegram-канале "Трубу прорвало" "прослушки" экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы.

"Это вообще Telegram-канал какой-то фантастический, потому что я никогда не был в помещении ГБР. Только один раз, когда представлял нового исполняющего обязанности Ирину Венедиктову. Смотри, был поставлен приоритет всем правоохранительным органам: вот нет никаких стопов, нет никаких хитрых взглядов вверх", – сказал Богдан.

Он добавил, что призывал правоохранителей "работать честно".

"Ну они же все приходили: "Мы бы это, но [нужна] политическая воля..." Все, вперед, погнали! Мы все санкционируем. Мы не будем останавливать, даже если вы работаете по нам. Я правоохранителям, тем же НАБУшникам, всем говорил: "Если вы поставите мне прослушку, наружку... Делайте что хотите. Если я украду – меня арестовывайте", – добавил Богдан.

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Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.