ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Богдан: Я правоохранителям говорил: "Если вы поставите мне прослушку, наружку... Делайте что хотите. Если я украду – арестовывайте"

Как заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, он советовал правоохранителям работать честно и не останавливаться, даже если расследуют деятельность первых лиц государства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Богдан правоохранителям: Мы все санкционируем. Мы не будем останавливать, даже если вы работаете по нам
Богдан – правоохранителям: Мы все санкционируем. Мы не будем останавливать, даже если вы работаете по нам
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Андрей Богдан, когда был главой Офиса президента, говорил правоохранителям арестовывать его, если будут на то причины. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, комментируя появление в Telegram-канале "Трубу прорвало" "прослушки" экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы. 

"Это вообще Telegram-канал какой-то фантастический, потому что я никогда не был в помещении ГБР. Только один раз, когда представлял нового исполняющего обязанности Ирину Венедиктову. Смотри, был поставлен приоритет всем правоохранительным органам: вот нет никаких стопов, нет никаких хитрых взглядов вверх", – сказал Богдан. 

Он добавил, что призывал правоохранителей "работать честно". 

"Ну они же все приходили: "Мы бы это, но [нужна] политическая воля..." Все, вперед, погнали! Мы все санкционируем. Мы не будем останавливать, даже если вы работаете по нам. Я правоохранителям, тем же НАБУшникам, всем говорил: "Если вы поставите мне прослушку, наружку... Делайте что хотите. Если я украду – меня арестовывайте", – добавил Богдан. 

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности. 

21 сентября Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру. ГБР открыло уголовное производство по этому факту.

20 ноября в Telegram-канале "Трубу прорвало" обнародовали записи с разговорами. Авторы утверждают, что на них зафиксированы беседы Трубы в его кабинете о расследуемых ведомством делах. Якобы указания, кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять", идут непосредственно из Офиса президента. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что его источники подтверждают подлинность опубликованных в Telegram аудиозаписей.

Одним из фигурантов разговоров был "Андрей Иосифович". "Андрей Иосифович, я тебе обещаю, что все сделаю! Чтобы ты понимал: у меня, бл…дь, 25 следователей. Я не могу с ними всю страну перевернуть. Но это дело для нас приоритетное", – говорил якобы Труба собеседнику. 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не может комментировать "кассетный скандал" с участием тогдашнего директора ГБР, но изучит этот вопрос. Труба назвал записи фейком и провокацией и отказался комментировать их. Он заявил, что не может подтвердить, его ли голос слышен на записях. Позже заявил, что таких разговоров не было

27 декабря Зеленский уволил Трубу

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: арест, правоохранители, расследование, Андрей Богдан, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS