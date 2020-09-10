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Ермак удобен, как итальянские туфли: не приносит плохих новостей, не задает сложных вопросов, всегда мягкий и добрый – Богдан

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак удобен Владимиру Зеленскому, поскольку погрузил его в теплую ванну. Их взаимоотношения напоминают не отношения руководитель – подчиненный, а отношения актер – продюсер, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак
Фото: president.gov.ua

Нынешний глава Офиса президента Украины Андрей Ермак погрузил Владимира Зеленского в информационную теплую ванну. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал предшественник Ермака на посту главы Офиса Андрей Богдан.

"Он [Ермак] удобен. Как сказал один мой товарищ, он удобен, как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он всегда мягкий, добрый и говорит хорошие слова. Вот этот эффект теплой ванны, когда все вокруг хорошо, потому что тебе говорят, что вокруг все хорошо", – считает Богдан. 

Он подчеркнул, что взаимоотношения Зеленского и Ермака напоминают "взаимоотношения актера и продюсера". На вопрос Гордона: "Почему Андрею Ермаку удалось тебя переиграть?" – Богдан ответил, что не считает своего преемника компетентным в вопросах государственной службы.

"Мне жалко этого человека [Ермака]. Потому что он вообще не понимает, где он и что с ним происходит. У человека опыта государственной службы ноль. У президента опыта государственной службы ноль – это нормально. Это гарант, это мерило справедливости. Он определяет, исходя из своих моральных принципов, что такое хорошо, а что такое плохо. А глава Офиса, Администрации или Секретариата – это менеджер, задача которого – чтобы все работало синхронно и по часикам, чтобы решения президента выполнялись в действительности. Ну, если он это делает – значит, у них все хорошо. Но он же этого не делает", – резюмировал Богдан.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Юрист и экономист Андрей Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным "ВВС Україна", он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего Офиса. Накануне назначения в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", Ермак утверждал, что у него нет и не было никакой конкуренции с Богданом.

"У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", – подчеркнул Ермак.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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