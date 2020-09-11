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"Глубокий шок от услышанного". Соцсети активно обсуждают интервью Гордона с Богданом

Пользователи соцсетей активно комментируют интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом, которое транслировали вечером 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Интервью Гордона с Богданом за день собрал почти 1 млн просмотров
Интервью Гордона с Богданом за день собрал почти 1 млн просмотров
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Вечером 9 сентября транслировали интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Богдан рассказал, из-за чего возник конфликт с Владимиром Зеленским, завершением которого было то, что он ушел с поста главы Офиса президента; почему глава государства лишен альтернативной точки зрения и кто устраивает ему теплую информационную ванну, которая превратилась в бетонный склеп; воздействие на Зеленского имеет Игорь Коломойский и другие олигархи; почему глава Офиса президента Андрей Ермак похож на итальянские туфли и правда ли, что он является агентом ГРУ РФ; украинское правительство стало самым профессиональным; кто придумал предвыборный лозунг "Весна придет – сажать будем" и почему его не удается воплотить в жизнь; почему "власть съедает Зеленского" и кто именно придет на его место.

Пользователи соцсетей активно обсуждают это интервью. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Много мыслей и шуток по мотивам интервью Богдана, но скажу одно: господа спикеры, идете на интервью, говорите вот так, чтобы не оторваться, а не вот это дипломатическое мычание ни о чем. Очень хотелось быть на месте Гордона. Зависть!" – поделилась впечатлением шеф-редактор и соучредитель издания "Бабель" Екатерина Коберник.

https://www.facebook.com/k.kobernik/posts/10224926654104588

"Все-таки посмотрел интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону. Там есть шутки в стиле "Коля Тищенко – самый умный", куча спорных утверждений, много интересных подробностей о двух периодах "зеленой власти", но, в принципе, главное, что он говорит, говорили скептически настроенные к Зеленскому люди еще год-полтора назад", – отметил украинский блогер, основатель site.ua Роман Шрайк.

https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/3630307693660650

"Все соцсети, медиасообщество и политический "истеблишмент" обсуждают эпическое многочасовое интервью бывшего руководителя ОП Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. В нем среди прочих откровений бывший консильери гаранта рассказал о том, кто и почему надоумил главу государства поспорить со мной. Оказалось, что президент сорокамиллионной европейской страны решил поспорить с законно избранным мэром миллионного города на выборную должность, ему не подвластна... через нашептывания на ухо. Поприкалываться ребята решили. Весело им было " – написал мэр Днепра Борис Филатов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3295332313881976&id=100002157183088

"Слова брошенных жен/мужей и некрасиво уволенных чиновников надо делить на 48, но, даже поделив и оставив факты, точно подтверждаются, мы апокалипсис. У меня глубокий шок от услышанного", – заявила журналистка Татьяна Даниленко.

https://www.facebook.com/tdanylenko/posts/3416625385062879

"Пессимисты считают, что бокал Богдана наполовину пустой, оптимисты – что бокал Богдана у Гордона" – шутит журналист "Схем" Михаил Ткач.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3254172321318934

"Как говорит наша Королева папарацци Варвара Квитка, самые забавные интервью дают обиженные бывшие. В них много соплей, вздохов об утерянном времени и намеков, что с ней он был счастливее и перспективней. Ноль раскаяний и самокритики. И что все бабы стервы. Хочется обнять, поплакать и отправить в спортзал. Коротко об интервью с Богданом", – отметила заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.

https://www.facebook.com/kryukova/posts/10158743251938064

"Богдан хвастается, что он как львовянин учил Зеленского украинскому. Учитывая, как он говорит на украинском, понятно, почему в Зеленского такой украинский", – считает журналист "Радио НВ" Богдан Амосов.

https://www.facebook.com/amossov/posts/10208503717506552

"Все интервью Богдана было интересно наблюдать за его бокалом вина. То полным, то пустым. Задумалась о том, что стоит на интервью носить бутылку спиртного. Тогда и собеседник готов будет в течение четырех часов общаться. И не просто общаться, а откровенничать. Главное – самой выдержать такую беседу," – написала журналистка НВ Марина Шашкова.

https://www.facebook.com/shashkova.maryna/posts/4369720106434251

"Андрей Богдан и Дмитрий Гордон разговаривали в течение четырех часов. Не оторваться. Это самое интересное политическое интервью нынешнего года. Дмитрий Гордон – это Джо Роган, которого мы заслуживаем", – поделился мнением креативный директор интернет-издания "Бабель" Глеб Гусев.

https://www.facebook.com/gleb.i.gusev/posts/10207746700021341

Не обошлось и без шуток и фотожаб.

https://www.facebook.com/gonimem/posts/337400060949356

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3453275638068982

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https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3253875041348662

Теги: Дмитрий Гордон, соцсети, интервью, Андрей Богдан
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