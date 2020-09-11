"Глубокий шок от услышанного". Соцсети активно обсуждают интервью Гордона с Богданом

Пользователи соцсетей активно комментируют интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом, которое транслировали вечером 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Вечером 9 сентября транслировали интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Богдан рассказал, из-за чего возник конфликт с Владимиром Зеленским, завершением которого было то, что он ушел с поста главы Офиса президента; почему глава государства лишен альтернативной точки зрения и кто устраивает ему теплую информационную ванну, которая превратилась в бетонный склеп; воздействие на Зеленского имеет Игорь Коломойский и другие олигархи; почему глава Офиса президента Андрей Ермак похож на итальянские туфли и правда ли, что он является агентом ГРУ РФ; украинское правительство стало самым профессиональным; кто придумал предвыборный лозунг "Весна придет – сажать будем" и почему его не удается воплотить в жизнь; почему "власть съедает Зеленского" и кто именно придет на его место.

Пользователи соцсетей активно обсуждают это интервью. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Много мыслей и шуток по мотивам интервью Богдана, но скажу одно: господа спикеры, идете на интервью, говорите вот так, чтобы не оторваться, а не вот это дипломатическое мычание ни о чем. Очень хотелось быть на месте Гордона. Зависть!" – поделилась впечатлением шеф-редактор и соучредитель издания "Бабель" Екатерина Коберник.

"Все-таки посмотрел интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону. Там есть шутки в стиле "Коля Тищенко – самый умный", куча спорных утверждений, много интересных подробностей о двух периодах "зеленой власти", но, в принципе, главное, что он говорит, говорили скептически настроенные к Зеленскому люди еще год-полтора назад", – отметил украинский блогер, основатель site.ua Роман Шрайк.

"Все соцсети, медиасообщество и политический "истеблишмент" обсуждают эпическое многочасовое интервью бывшего руководителя ОП Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. В нем среди прочих откровений бывший консильери гаранта рассказал о том, кто и почему надоумил главу государства поспорить со мной. Оказалось, что президент сорокамиллионной европейской страны решил поспорить с законно избранным мэром миллионного города на выборную должность, ему не подвластна... через нашептывания на ухо. Поприкалываться ребята решили. Весело им было " – написал мэр Днепра Борис Филатов.

"Слова брошенных жен/мужей и некрасиво уволенных чиновников надо делить на 48, но, даже поделив и оставив факты, точно подтверждаются, мы апокалипсис. У меня глубокий шок от услышанного", – заявила журналистка Татьяна Даниленко.

"Пессимисты считают, что бокал Богдана наполовину пустой, оптимисты – что бокал Богдана у Гордона" – шутит журналист "Схем" Михаил Ткач.

"Как говорит наша Королева папарацци Варвара Квитка, самые забавные интервью дают обиженные бывшие. В них много соплей, вздохов об утерянном времени и намеков, что с ней он был счастливее и перспективней. Ноль раскаяний и самокритики. И что все бабы стервы. Хочется обнять, поплакать и отправить в спортзал. Коротко об интервью с Богданом", – отметила заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.

"Богдан хвастается, что он как львовянин учил Зеленского украинскому. Учитывая, как он говорит на украинском, понятно, почему в Зеленского такой украинский", – считает журналист "Радио НВ" Богдан Амосов.

"Все интервью Богдана было интересно наблюдать за его бокалом вина. То полным, то пустым. Задумалась о том, что стоит на интервью носить бутылку спиртного. Тогда и собеседник готов будет в течение четырех часов общаться. И не просто общаться, а откровенничать. Главное – самой выдержать такую беседу," – написала журналистка НВ Марина Шашкова.

"Андрей Богдан и Дмитрий Гордон разговаривали в течение четырех часов. Не оторваться. Это самое интересное политическое интервью нынешнего года. Дмитрий Гордон – это Джо Роган, которого мы заслуживаем", – поделился мнением креативный директор интернет-издания "Бабель" Глеб Гусев.

Не обошлось и без шуток и фотожаб.