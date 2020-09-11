ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Офисе президента заявили, что Богдан "совершенно не в инсайде, не в тренде и продолжает хохмить над собственными шутками"

В Украине "большая проблема с прорвавшимися откровениями чьих-то болезненных амбиций", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя интервью экс-главы ОПУ Андрея Богдана основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интервью Богдана Гордону было обнародовано 9 сентября
Интервью Богдана Гордону было обнародовано 9 сентября
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан продемонстрировал, что не владеет информацией о происходящем у президента Владимира Зеленского.

Такое мнение выразил 10 сентября в Facebook советник главы Офиса президента по коммуникациям Михаил Подоляк.

"Гордоновское "интервью Богдана", о котором сейчас с придыханием говорят отдельные хайперы типа: "Ох, как он лихо что-то сказал!", на самом деле это интервью человека, который совершенно не в инсайде, не в тренде, продолжает хохмить над собственными старыми шутками и пытается доиграть чужие хайпы. Паровоз давно ушел, но он продолжает бежать за ним, видя его в своих безупречных галлюцинациях", – написал он.

Советник подчеркнул, что это смешно, но не совсем.

"Бессмысленно разбирать его "фактические знания". Особенно в той части, которая касается имен возможных кандидатов в президенты или осведомленности о несуществующей "Вагнер"-операции. В реальную политическую игру он давно не играет, а его настоящая роль сегодня, в принципе, сводится к периодическому озвучиванию чего-то эпатажного. Часто невпопад. И просто, чтобы посмеяться. К сожалению, такова сегодня "политика" в исполнении целого ряда случайных ньюсмейкеров", – считает Подоляк.

По его словам, в Украине "большая проблема с прорвавшимися откровениями чьих-то болезненных амбиций".

"Слишком часто все эти обиженные, брошенные, отставленные (в политике) начинают примитивно все сливать в медиа, уничтожать репутацию страны, создавать ей проблемы, рвать на себе рубашки. Их реально не интересует, кто и как будет все это разгребать. Главное – погладить свое разбухшее от горя "я" и игриво так подмигнуть публике: "Я опять на арене", – заявил советник главы Офиса президента.

https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/982187765554076

9 сентября было обнародовано интервью Богдана Гордону. В интервью Богдан, в частности, раскритиковал Зеленского, заявив, что власть "съедает" нынешнего главу государства.

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности. 

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.

Теги: Дмитрий Гордон, советник, Владимир Зеленский, президент, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS