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Богдан: Разговоры о втором сроке Зеленского – это глупость

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что сейчас рано говорить о втором президентском сроке Владимира Зеленского.

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Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года
Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года
Фото: president.gov.ua

В команде президента Украины Владимира Зеленского ведутся разговоры о выдвижении его на второй срок. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Владимиру Зеленскому нравится быть президентом. Я просто сейчас не очень уверен, что ему нравится. По-моему, и сейчас ему нравится. То, что я видел до конца февраля, – это уже начались разговоры о втором сроке. Я вообще не понимаю, зачем про это говорить. Это пиарная глупость, глупее которой придумать ничего нельзя. Еще четыре года, ты еще не знаешь, что будет... Как ты можешь на первом году своей каденции?.. Еще, блин, не разобравшись ни в чем, вообще не понимая, что вокруг тебя происходит, ты говоришь о втором сроке", – сказал Богдан.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

В декабре 2018 года в интервью Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

В мае 2020 года первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключил, что Зеленский будет повторно баллотироваться на пост президента. "Мое личное мнение: я не думаю, что [Зеленский ограничится] пятилетним сроком. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции..." – сказал он. 

На пресс-конференции в мае 2020 года президент не исключил, что будет баллотироваться на второй срок.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: выборы, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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