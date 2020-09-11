Богдан: С Аваковым мы понимали друг друга по глазам

Андрей Богдан: Наверное, у общества есть какие-то претензии к Авакову. Но если забрать Авакова, то все. Конструкции вообще нет. Они будут играть в самолетики. "Летели, бомбили" – вот это Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков – профессиональный человек, которому не надо объяснять, что такое критическое время для страны, особенно на фоне эпидемии коронавируса. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. Программа вышла 9 сентября 2020 года на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Богдан отметил, что именно Аваков является самым "умным и подготовленным" в действующем Кабинете Министров Украины. По словам Богдана, если убрать Авакова из правительства, там останутся незрелые чиновники, которые "будут играть в самолетики".

"Мне с Аваковым разговаривать не надо было: мы по глазам друг друга понимали. Слов не надо было. Вот это профессиональный человек. Он умный и подготовленный. Наверное, у общества есть какие-то претензии к Авакову. Но там просто... Если забрать Авакова, то все. Конструкции вообще нет.. Они будут играть в самолетики. "Летели, бомбили" – вот это. Так разговаривать будут", – сказал Богдан.

Он добавил, что уговорил часть народных депутатов из фракции "Слуга народа" голосовать в марте 2020 года за новое правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. По словам Богдана, часть нардепов сомневались именно из-за кандидатуры Авакова.

"У меня очень критические взгляды на этот Кабмин. Но я собрал своих друзей, которые являются народными депутатами "Слуги народа". Я их собрал в ресторане. Мы сели за стол. Я говорю: "Слушайте: очень сложная ситуация. С COVID будет проблема. Я понимаю, что для многих из вас это удар, и вам обидно. Но надо голосовать и назначать. Потому что в критический момент страны быть без уряда – это опасность. Вы разрушите страну. Вам что-то не нравится – и мне что-то не нравится. Но это "не нравится" – это гораздо меньшее зло, чем неуправляемость, хаос. У меня спросили: "А Аваков?" Говорю: "Голосуйте за Авакова", – рассказал Богдан.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Андрей Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.

4 марта 2020 года Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Вместо него новым главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. В тот же день парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

Арсен Аваков сохранил должность в новом Кабмине Шмыгаля. Пост главы МВД он занимает больше шести лет – с 22 февраля 2014 года.

ВИДЕО