Богдан: Я не летал в Россию. Меня бы там арестовали

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан обвинил во вранье журналистов, утверждавших, что он с 2014 года несколько раз летал в Россию, а также заявил, что предпочитает общаться через соцсети без посредников в лице "грязных журналистов".

Андрей Богдан: Я не украл – я делал все правильно. Я за страну боролся. Они выискивали какие-то факты в моем 15-летнем прошлом – и врали об этом факте Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Богдан обвинил во вранье журналистов расследовательской программы "Схемы", которые утверждали, что он начиная с 2014 года шесть раз пересекал российскую границу. Обвинения прозвучали в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Журналист спросил Богдана, почему на посту главы офиса он "наплевательски относился к СМИ". В ответ бывший руководитель ОП уточнил, что относился так лишь к некоторым СМИ, которые, на его взгляд, перевирали факты.

"Давай разберем подноготную. Это был журналист то ли Бигуса, то ли "Свободы", который монотонно каждые неделю-две... Не то что задрачивали – врали. У меня есть судебные сейчас процессы. Они закончатся, я буду публично рассказывать, кто эти люди. Смотри: они врали не то... Я не украл – я делал все правильно. Я за страну боролся. Они выискивали какие-то факты в моем 15-летнем прошлом – и врали об этом факте совсем с точностью до наоборот", – сказал Богдан.

В качестве примера "вранья" он привел расследование программы "Радіо Свобода" "Схемы".

"Вот я летал 11 раз в Россию – это неправда. Я не летал. Меня бы там арестовали", – подчеркнул Богдан.

Он также добавил, что предпочитает соцсети, поскольку там можно напрямую обратиться к аудитории, а не через посредников в лице "грязных журналистов".

"Это [наплевательское отношение] было адресовано тем журналистам, которые в поисках горячей новости занимаются обманом, которые врут. И я до сих пор считаю, что мы действительно показали своей избирательной кампанией, что можно общество информировать мимо них. Что ты можешь довести свои мысли напрямую. Что ты можешь снять ролик, поставить в Facebook, YouTube, Instagram... Его посмотрят. И люди будут знать, что думаешь ты. И из первых уст. А не что думают люди-посредники, грязные журналисты", – заявил Богдан.

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Андрей Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.

В программе "Радіо Свобода" "Схемы", вышедшей 11 апреля 2019 года, журналисты утверждали, что Богдан в 2018 году – начале 2019 года пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года шесть раз летал в РФ.

Богдан в ответ заявил, что действительно часто летал в Швейцарию и Израиль, в том числе по личным делам, в Россию же он совсем не летал с 2014 года.

"У меня есть одна принципиальная для них позиция, я ее буду защищать и отстаивать... Я им сказал, что последний раз я летал в апреле 2014 года, в день рождения, это был май, я менял паспорт. Но это не 11 полетов в Россию и шесть полетов в Беларусь. Я могу показать справку Госпогранслужбы, когда я летал. Я готовлюсь к суду", – сказал в апреле этого года Богдан.

20 августа 2019-го Богдан подал в суд.