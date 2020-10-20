"Особые экономические условия". Зеленский заявил, что нужно создать стратегию развития экономики Донбасса

Для развития Луганской и Донецкой областей, которые больше остальных территорий Украины пострадали от российской агрессии, нужны особые экономические условия; работа по созданию стратегии развития экономики региона уже началась, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской мы строим новый Донбасс. Сильный, современный, безопасный и богатый. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания в Верховной Раде 20 октября заявил о необходимости создания стратегии развития экономики Донецкой и Луганской областей, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской мы строим новый Донбасс. Сильный, современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась", – сказал он.

Украинским властям необходимо принимать решения, которые приближают деоккупацию Крыма и Донбасса, добавил он.

"Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде. Прежде всего об ответственности", – сказал Зеленский.

Вопрос создания свободной экономической зоны включен во всеукраинский опрос, инициированный Зеленским. В Офисе президента Украины считают, что создание такой зоны будет содействовать реинтеграции оккупированных территорий.