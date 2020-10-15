Офис президента разъяснил необходимость создания свободной экономической зоны на Донбассе

В Офисе президента Украины заявили, что рассматривают вариант создания свободной экономической зоны на подконтрольной украинской власти части Донбасса.

Сегодня Зеленский озвучил второй вопрос инициированного им опроса – о создании на Донбассе свободной экономической зоны Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины считают, что создание свободной экономической зоны на Донбассе будет содействовать реинтеграции оккупированных территорий на востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сегодня глава государства Владимир Зеленский озвучил второй вопрос инициированного им опроса: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

"Понятно, что мы обязательно вернем Донецк и Луганск. Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции. Привлекательной и перспективной, в первую очередь, для всего региона. Исходим именно из той мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы", – говорится в сообщении ОП.

Как отметили в Офисе президента, речь идет о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса и системно восстанавливает инфраструктуру.

"Эти районы пока переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и заинтересовывать людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории. Ускоренное экономическое развитие с нашей стороны линии разграничения на Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину", – подчеркнули в ОП.

В Офисе президента считают, что лояльный подход к налогообложению и комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью могут существенно помочь Донбассу.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

Первый вопрос глава государства озвучил накануне: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.