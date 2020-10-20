Зеленский хочет, чтобы украинцы смогли голосовать онлайн на следующих выборах

Цель Украины – в ближайшие годы перевести в онлайн все государственные услуги, сказал президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход страны к полностью электронному документообороту, начнется процесс в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы стали первой страной в мире, имеющей цифровой паспорт, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн. И это только начало пути к цифровому государству. 2021-й станет началом вхождения страны в режим "пейперлес" (Paperless – сервис для обмена документами в электронной форме. – "ГОРДОН"). Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или иных бумажек для получения государственных услуг", – сказал он в ходе ежегодного послания в Верховной Раде.

Цель государства на ближайшие годы – перевести 100% государственных услуг в онлайн, добавил президент.

"На следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете. Цифровая страна – это не только удобно. Это страна, где бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Это мощное экономическое развитие, потому что доля цифровой экономики в мире быстро растет", – отметил Зеленский.

Создание новой антикоррупционной системы, частью которой является идея "перенести государство в смартфон", было одним из пунктов предвыборной кампании Зеленского.