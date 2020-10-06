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"Государство в смартфоне". Минцифры Украины подписало с Microsoft меморандум о сотрудничестве

Меморандум с Microsoft даст возможность внедрить в Украине инновации на базе облачных технологий для различных государственных структур, отметили в Министерстве цифровой трансформации.

Зеленский поблагодарил Microsoft за подписание меморандума
Зеленский поблагодарил Microsoft за подписание меморандума
Фото: ЕРА

2 октября Министерство цифровой трансформации Украины подписало с компанией Microsoft меморандум о сотрудничестве взаимопомощи. Об этом проинформировало украинское ведомство.

Подписи под документом поставили глава министерства, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров и директор компании "Microsoft Украина" Ян Петер де Йонг.

"Цель проекта – создание облачной инфраструктуры в Украине. ...Программа цифровой трансформации даст возможность внедрить инновации на базе облачных технологий для различных государственных структур, государственных предприятий и правительства Украины. В рамках этой программы Microsoft и Минцифры будут сотрудничать для запуска ряда инициатив, предусматривающих высокозащищенную облачную платформу, включая инновации, выгодную стоимость услуг, реализацию стратегии защиты данных и создания новых рабочих мест", – говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что речь идет о развитии программы Azure Expansion Program и ускорении цифровой трансформации Украины на сумму более $500 млн.

5 октября на встрече с де Йонгом президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Microsoft за подписание меморандума и отметил, что это произошло в рамках президентского проекта "Государство в смартфоне".

"Компания обращает свое важное внимание на Украину. Видит, что для Украины диджитализация – это не только слова. Это и развитие экономики, и борьба с коррупцией ...Мы открыты. Мы не являемся какой-то бюрократической машиной. Мы хотим, чтобы нас видели именно таким стартапом среди стран мира, который максимально отошел от бюрократии", – сказал глава государства.

Одним из пунктов предвыборной кампании Зеленского было создание новой антикоррупционной системы, частью которой является идея "перенести государство в смартфон".

Одним из воплощений идеи стало мобильное приложение "Дія", которое запустили в феврале 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить). В апреле в приложении "Дія" появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты).

Теги: Microsoft, меморандум, смартфон, технологии, Владимир Зеленский, документы, приложение, инновации, Министерство цифровой трансформации, диджитализация, сотрудничество
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