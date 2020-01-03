Налоговая служба Украины запускает тестирование кассовых аппаратов в смартфоне

Желающие принять участие в тестировании кассовых аппаратов в смартфоне должны зарегистрироваться в период с 1-го по 9 января, сообщили в пресс-службе Кабмина Украины.

Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS Фото: pixabay.com

Государственная налоговая служба Украины запускает тестирование нового бесплатного налогового сервиса – программного РРО "пРРОсто" – софтверного аналога регистратора расчетных операций (РРО), то есть кассового аппарата. Об этом 31 декабря 2019 года проинформировала пресс-служба Кабмина.

Записаться на бета-тест можно с 1 января 2020 года по ссылке https://prrosto.kmu.gov.ua/. Участники получат приглашение к тестированию с 9 января.

Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS.

"пРРОсто" взаимодействует через интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс, и выполняет такие функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие.

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей первой – четвертой категорий использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.