Кассовые аппараты в смартфоне установили почти 22,5 тыс. предпринимателей – Минфин Украины

В Минфине отметили, что бесплатное использование программных рассчетно-кассовых аппаратов стало доступным с 1 августа.

В Минфине намерены и в дальнейшем инициировать новые проекты, которые облегчили бы ведение бизнеса в Украине Фото: depositphotos.com

Так называемые кассовые аппараты в смартфоне – аналог регистратора расчетных операций (РРО) – установили уже почти 22,5 тыс. украинских предпринимателей. Об этом 3 августа заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

"Такой показатель свидетельствует о том, что инициатива Минфина и Государственной налоговой службы воспринимается и поддерживается бизнесом. И мы будем и в дальнейшем инициировать новые проекты, которые облегчили бы ведение бизнеса в Украине", – сказал Марченко.

В Минфине отметили, что бесплатное программное РРО стало доступным для полноценного использования на добровольной основе с 1 августа.

В ведомстве считают, что ведение программного РРО является шагом к детенизации экономики и упрощению условий ведения предпринимательской деятельности в Украине.

Программное РРО "пРРОсто" взаимодействует через интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс, и выполняет такие функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие.

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей первой – четвертой категорий использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся на первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.